Fujikura veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fujikura präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,97 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at