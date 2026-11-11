Fujikura: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujikura äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 60,29 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujikura noch ein Gewinn pro Aktie von 21,64 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fujikura 465,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 291,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at