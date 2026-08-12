FUJIKYU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUJIKYU hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,01 Prozent auf 3,49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,57 JPY, nach -6,910 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FUJIKYU 14,04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 14,05 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at