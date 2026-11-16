FUJIKYU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FUJIKYU hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -3,14 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3,370 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,02 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at