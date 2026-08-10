FUJIMAK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUJIMAK hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 167,84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat FUJIMAK im vergangenen Quartal 10,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUJIMAK 10,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at