FUJIMAK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUJIMAK präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 71,26 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.

FUJIMAK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at