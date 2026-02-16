FUJIMAK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUJIMAK lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 80,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 64,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,29 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 178,84 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 172,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat FUJIMAK im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,44 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 45,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at