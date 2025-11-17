FUJIMAK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FUJIMAK lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,11 JPY gegenüber 32,27 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at