FUJIMI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FUJIMI stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,72 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,05 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

