FUJIMORI KOGYO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUJIMORI KOGYO präsentierte in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Umsatz lag bei 30,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 58,90 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 30,86 Milliarden JPY gesehen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 403,60 JPY. Im letzten Jahr hatte FUJIMORI KOGYO einen Gewinn von 382,43 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 127,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte FUJIMORI KOGYO 117,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 375,25 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 125,75 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at