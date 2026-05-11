FUJIMORI KOGYO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FUJIMORI KOGYO hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FUJIMORI KOGYO im vergangenen Quartal 38,84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUJIMORI KOGYO 37,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 106,14 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte FUJIMORI KOGYO 87,81 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 158,54 Milliarden JPY, während im Vorjahr 150,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at