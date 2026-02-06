|
FUJIMORI KOGYO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FUJIMORI KOGYO lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,53 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUJIMORI KOGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 37,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
