FUJIO FOOD SYSTEM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FUJIO FOOD SYSTEM lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FUJIO FOOD SYSTEM ein EPS von 0,860 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,31 Prozent auf 7,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte FUJIO FOOD SYSTEM 8,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at