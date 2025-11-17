FUJIO FOOD SYSTEM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FUJIO FOOD SYSTEM hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 JPY gegenüber 1,73 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 8,12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at