FUJIO FOOD SYSTEM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FUJIO FOOD SYSTEM präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,08 JPY gegenüber -3,940 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 7,82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at