FUJIO FOOD SYSTEM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FUJIO FOOD SYSTEM stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at