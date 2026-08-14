Fujipream: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fujipream präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,30 Prozent auf 3,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at