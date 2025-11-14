Fujipream hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fujipream hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,06 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,49 Prozent auf 1,96 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at