Fujipream: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fujipream hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 77,94 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,74 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,33 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 80,530 JPY gegenüber 9,20 JPY im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,12 Milliarden JPY – eine Minderung um 23,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,62 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at