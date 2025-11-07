FUJISASH stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUJISASH hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 72,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUJISASH 41,18 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at