09.02.2026 06:31:29
FUJISASH veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
FUJISASH hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,88 Prozent auf 25,93 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
