FUJISHOJI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FUJISHOJI lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

FUJISHOJI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,42 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat FUJISHOJI 7,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at