FUJISHOJI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FUJISHOJI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -82,820 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 7,54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 95,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 99,600 JPY. Im Vorjahr waren 122,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,95 Prozent auf 23,54 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at