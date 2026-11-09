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09.11.2026 06:31:29
FUJISHOJI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FUJISHOJI hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 44,22 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FUJISHOJI -83,700 JPY je Aktie verdient.
FUJISHOJI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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