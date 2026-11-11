Fujita Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fujita Engineering hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77,00 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujita Engineering 35,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,31 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at