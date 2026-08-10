Fujita Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujita Engineering hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 37,22 JPY gegenüber 19,01 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Fujita Engineering 6,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at