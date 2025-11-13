Fujita Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fujita Engineering hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 41,35 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Fujita Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 6,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at