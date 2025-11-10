Fujita Kanko gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fujita Kanko präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 100,51 JPY gegenüber 110,30 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent auf 18,69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at