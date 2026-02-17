FUJITA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FUJITA lud am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,87 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at