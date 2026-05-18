FUJITA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FUJITA hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,37 JPY, nach 16,23 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUJITA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 36,02 JPY beziffert, während im Vorjahr 27,78 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,60 Prozent auf 5,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at