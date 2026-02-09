Fujitec gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fujitec stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60,22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 61,99 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fujitec 61,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at