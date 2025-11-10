Fujitec mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fujitec hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujitec 55,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,12 Prozent auf 58,69 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at