Fujitec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujitec äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fujitec ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Fujitec mit einem Umsatz von insgesamt 402,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 402,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at