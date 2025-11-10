Fujitec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fujitec hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Fujitec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 397,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujitec 405,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at