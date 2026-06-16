Fujitsu Aktie
WKN: 855182 / ISIN: JP3818000006
|
16.06.2026 10:39:37
Fujitsu chair quits after claims of ‘woman-related’ improper conduct
Hidenori Furata departs Japanese IT services group over ‘woman-related’ allegationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fujitsu Ltd.
|
16.06.26
|Fujitsu chair quits after claims of ‘woman-related’ improper conduct (Financial Times)
|
21.05.26
|Post Office replaces Fujitsu after Horizon scandal (Financial Times)
|
27.04.26
|Ausblick: Fujitsu präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Fujitsu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|AI will not lead to mass layoffs, says head of India’s largest IT services company (Financial Times)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Fujitsu legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)