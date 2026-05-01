FUJITSU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FUJITSU hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat FUJITSU mit einem Umsatz von insgesamt 6,70 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,01 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,69 USD. Im letzten Jahr hatte FUJITSU einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,18 Prozent auf 23,25 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at