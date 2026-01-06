Fujitsu Aktie
WKN: 855182 / ISIN: JP3818000006
|
06.01.2026 18:56:44
Fujitsu 'not a parasite' for profiting after Horizon scandal, says boss
Fujitsu's European boss defended the firm as it continues to profit from government contracts.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Fujitsu Ltd.
|
29.10.25
|Ausblick: Fujitsu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Fujitsu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|India’s IT services giants race to reinvent themselves for the AI age (Financial Times)
|
29.07.25
|Ausblick: Fujitsu legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Fujitsu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fujitsu Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Fujitsu Ltd.
|23,74
|0,00%
|FUJITSU LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs
|23,60
|1,72%
