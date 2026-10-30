Fujitsu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fujitsu hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujitsu 50,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 846,98 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at