Fujix: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujix lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fujix -30,840 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,48 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at