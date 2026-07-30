Fujiya: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fujiya hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fujiya ein Ergebnis je Aktie von 2,03 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,25 Prozent auf 29,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at