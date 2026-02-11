Fujiya mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fujiya hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 43,61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fujiya 38,96 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,27 Prozent auf 35,59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 78,82 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 64,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 119,56 Milliarden JPY, während im Vorjahr 109,98 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

