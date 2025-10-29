Fujiya: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fujiya hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujiya -6,980 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Fujiya im vergangenen Quartal 27,28 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fujiya 24,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at