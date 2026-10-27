Fujiya verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fujiya hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,09 JPY, nach 2,75 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 27,28 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at