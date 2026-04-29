Fujiya vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fujiya hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,43 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at