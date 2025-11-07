Fukoku: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fukoku hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49,89 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 22,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at