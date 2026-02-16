Fukoku: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fukoku hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 33,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fukoku 22,36 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,55 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at