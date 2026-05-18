Fukoku legte Quartalsergebnis vor

Fukoku präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Fukoku vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 18,95 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 63,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 23,11 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 73,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 181,87 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 89,66 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 90,03 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at