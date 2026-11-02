Fukuda Denshi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fukuda Denshi veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 154,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 172,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Fukuda Denshi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at