27.01.2026 06:31:28
Fukuda Denshi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fukuda Denshi lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 151,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fukuda Denshi 161,91 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,05 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,08 Milliarden JPY eingefahren.
