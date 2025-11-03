Fukuda Denshi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fukuda Denshi veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 172,60 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 162,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Fukuda Denshi im vergangenen Quartal 34,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fukuda Denshi 33,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at